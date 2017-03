Terwijl manlief zich in het zweet werkt om fit te raken, geniet WAG van Club-speler met volle teugen in Marokko

Door: redactie

2/03/17 - 19u03

© kos.

Dorothee Poulain heeft ervoor gekozen om het grijze weer in België te ontvluchten. De wederhelft van Club Brugge-verdediger Benoît Poulain, die de voorbije weken buiten strijd was met een scheurtje in de bil, is momenteel immers met vakantie in Marrakesh. En in de Marokkaanse stad absorbeert de Française duidelijk met veel plezier elke zonnestraal. Bovendien laat ze ook met plezier haar volgens op Instagram meegenieten van haar tripje...