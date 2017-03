STVV-spits na etentje in ziekenhuis geslagen door ploegmaat

Door: redactie

2/03/17 - 16u57

Yohan Boli zou een neusbreuk hebben opgenlopen. © belga.

STVV-spits Yohan Boli is vandaag opgenomen in het ziekenhuis. De 23-jarige Franse spits moest afgevoerd worden met een ambulance nadat hij een klap had gekregen van Fabien Tchenkoua, zijn ploegmaat. Dat meldt Het Belang van Limburg en het nieuws werd bevestigd aan onze redactie.