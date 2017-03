STVV-spits na etentje in ziekenhuis geslagen door ploegmaat, club beraadt zich over sanctie

Filip Kevers en Thomas Lissens

2/03/17 - 19u35

Yohan Boli zou een neusbreuk hebben opgenlopen. © belga.

STVV-spits Yohan Boli is vandaag opgenomen in het ziekenhuis. De 23-jarige Franse spits moest afgevoerd worden met een ambulance nadat hij een klap had gekregen van Fabien Tchenkoua, zijn ploegmaat. Dat meldt Het Belang van Limburg en het nieuws werd bevestigd aan onze redactie.

"Dit krijgt een staartje"

STVV beraadt zich ondertussen over sancties voor Tchenkoua en zijn ploegmaat en 'beste vriend' Boli na hun knokpartij, die niet ongemerkt voorbijging. Getuigen zagen hoe Tchenkoua op een gegeven moment het portier van zijn wagen opende en Boli op een rake vuistslag trakteerde.



Naar verluidt ging Boli even buiten westen en kwam er een ziekenwagen aan te pas. In het ziekenhuis werd een neusbreuk vastgesteld. Het is onwaarschijnlijk dat Boli zaterdag kan aantreden tegen Eupen. CEO Philippe Bormans reageerde gisteravond 'not amused' te zijn en hij kondigde aan dat de club dit voorval niet zomaar zal laten passeren.



"Een eerste overleg heeft ons geleerd dat dit een bijzonder complexe en delicate zaak is. Vandaar dat we de gesprekken, waaraan natuurlijk ook de betrokken spelers deelnemen, morgen zullen voortzetten. Pas daarna beslissen we of er sancties zullen volgen. Maar dat dit een staartje krijgt, staat vast."



Tchenkoua is al sedert november out. Hij scheurde in de bekermatch tegen KV Mechelen de kruisbanden van de rechterknie. Boli heeft ook niet zijn beste seizoen achter de rug. Net voor het sluiten van de wintermercato werd hij wel nog in verband gebracht met een transfer naar Fulham. Maar Duchâtelet hield zijn been stijf.