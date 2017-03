Tan: "Kortrijk niet te koop"

Door: redactie

2/03/17 - 09u04

De Maleisiër Vincent Tan die twee jaar geleden KV Kortrijk van de plaatselijke eigenaar Vincent De Gryse kocht voor 5 miljoen euro, zegt dat hij zijn clubs niet zal verkopen. Via KVK laat hij weten: "Het is niet mijn plan om mijn clubs te verkopen. Ik zie daar ook geen enkele reden voor. Men heeft mij gecontacteerd met verschillende biedingen voor een overname van Cardiff City FC, maar daar is niks toereikend bij. Al snel wordt dan een veralgemening gemaakt voor alle ploegen die ik bezit. Nogmaals, er is geen enkele reden waarom ik één van mijn clubs zou moeten verkopen, dus ook KV Kortrijk niet." Twee maanden geleden liep het gerucht al dat Tan wacht op een bod dat wél toereikend is om Cardiff City van de hand te doen, maar dat hij wél met KV Kortrijk en Sarajevo zou doorgaan. Dat blijkt niet veranderd.