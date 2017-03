"Ik meen het: 2016 was kantelpunt in geschiedenis van Club Brugge. We willen jaren aan een stuk de beste van België zijn"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

2/03/17

Zaterdag 4 maart staat vast en zeker met rood aangestipt in de agenda van Jelle Vossen. Dan keert de topschutter van Club Brugge nog eens terug naar de Luminus Arena van RC Genk, waar hij zoveel mooie jaren en momenten beleefde. Een hartelijke ontvangst wordt het niet, maar de 27-jarige spits van blauw-zwart reikt zijn ex-club wel de hand. En heeft het ook over de rooskleurige toekomst van zijn huidige werkgever.

In een dubbelgesprek met zijn maatje Hans Vanaken voor 'Knack' probeert Vossen de door zijn transfer naar Jan Breydel opengereten wonde in Genk dicht te naaien. "Ik begrijp dat ze het in Limburg niet leuk vonden, maar het is een van de dingen die nu eenmaal gebeuren in voetbal. Ik heb niks tegen Racing Genk, sterker nog, ik besef goed dat ik aan die club alles te danken heb. Vijftien jaar heb ik er gevoetbald. Dat veeg je niet zomaar uit. Jammer genoeg is de relatie nog altijd verzuurd, al hoop ik dat de band ooit weer kan worden aangehaald. Ik ben de eerste om te zeggen: zand erover, we keren die bladzijde om. Maar die beslissing ligt niet alleen bij mij."



Tijdperk begonnen

Op de vraag of Club Brugge straks voor het tweede jaar op rij kampioen wordt, volgt een gezwind antwoord bij de tandem Vossen-Vanaken: "Ja! Michel Preud'homme heeft dat erin gestampt. Zijn winnaarsmentaliteit steekt heel de club aan. Wij willen en zullen kampioen worden, daar is heel Club Brugge van overtuigd. Ik ga nu iets zeggen wat zwaarwichtig klinkt, maar ik meen het: vorig jaar was een kantelpunt in de geschiedenis van de club. Wij willen jaren aan een stuk de beste ploeg van België zijn. Het tijdperk van Club Brugge is begonnen. Die titel vorig seizoen was maar een eerste stap", klinkt het vol zelfvertrouwen bij de twee Limburgers. Maar toch maar eerst proberen van drie punten te pakken in Genk, een erezaak voor Jelle Vossen en Hans Vanaken.