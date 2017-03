Vanden Borre gaat in Congo voetballen: "Ik wil terug international worden"

Door: redactie

2/03/17 - 10u01

© kos.

video Anthony Vanden Borre, van wie het contract met Sporting Anderlecht maandag werd ontbonden, gaat opnieuw voetballen. Zijn nieuwste bestemming ligt in Congo, bij TP Mazembe. Dat bevestigde hij op een persconferentie. "Dit is een keuze van het hart."

© belga.

Dat Vanden Borre voor Congo kiest, is verrassend, maar niet onbegrijpelijk. Zijn roots liggen in dat land. Vanden Borre werd geboren in het Congolese Likasi en groeide op in België.



"Ik heb er altijd van gedroomd om voor Mazembe te spelen", liet Vanden Borre weten op zijn persconferentie. "Het is het land van mijn moeder. Ik wil de mensen van TP Mazembe bedanken en ook Anderlecht, dat zich correct opstelde in dit dossier. Dit is een keuze van het hart."



"Het klopt niet dat ik het voetbal beu was. Ik was mentaal moe. Het voetbal ben ik niet beu, wel sommige dingen ervan", legde Vanden Borre zijn beslissing uit om te stoppen bij Anderlecht. Nu kiest hij voor Congo, maar niet om uit te bollen. "Ik ga er niet om te slapen, ik wil er prijzen winnen. Mazembe is een grote club. Ik wil terugkeren als international. Als Witsel het in China kan, dan kan ik het ook in Congo. Mazembe is groter dan een aantal Chinese clubs. Dat ik geld heb laten liggen? Wat is belangrijker: geld of het hart?"



Vanden Borre zal in Congo met nummer 68 spelen. "Dat verwijst naar het appartement waar ik in het begin van mijn carrière vaak heb gezeten met mijn vrienden."



Tout Puissant Mazembe is de club van Lubumbashi, de tweede grootste stad van Congo. De ploeg staat momenteel aan de leiding in de centrum-divisie van de Congolese Super Ligue. Dieumerci Mbokani, Chancel Mbemba en Aly Samatta zijn drie bekende ex-spelers.