Kondigt Anthony Vanden Borre vandaag comeback aan?

2/03/17 - 07u08 Bron: Belga

Anthony Vanden Borre, van wie het contract met Sporting Anderlecht maandag afliep, gaat donderdagochtend tijdens een persconferentie in Brussel zijn comeback aankondigen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en La Dernière Heure. Bij welke ploeg de 29-jarige voetballer zal spelen, is nog niet bekend.

De 28-voudige Rode Duivel zou donderdag niet aankondigen dat hij op pensioen gaat, zoals velen dat hadden verwacht, nadat hij twee maanden geleden aangaf dat hij zijn voetbalschoenen aan de haak zou hangen. Sinds de zomer was hij uitgeleend aan Montpellier, en in januari verklaarde hij dat hij het profvoetbal fysiek en mentaal moe was. Maandag bereikte hij met Anderlecht een akkoord over de beëindiging van zijn contract, dat tot midden 2018 liep.



Sowieso gaat Vanden Borre niet meer eender waar spelen. Als hij de voetbalschoenen opnieuw aanbindt, zal hij dat enkel doen bij een club - weliswaar van niveau - waar het plezier toch voorop staat en waar hij energie uit het spelletje kan halen, klinkt het in de kranten in kwestie.