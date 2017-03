Kondigt Anthony Vanden Borre comeback aan? Straks volgt persconferentie

Door: redactie

Anthony Vanden Borre, van wie het contract met Sporting Anderlecht maandag afliep, gaat straks tijdens een persconferentie in Brussel mogelijk zijn comeback aankondigen. Even was er sprake van RWDM, maar dat blijkt niet te kloppen.