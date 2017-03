Onderzoek toont aan: zwarte spelers hebben meer kans om geel of rood te krijgen en staan vaker in de spits

Bewerkt door: Glenn Bogaert

1/03/17 - 12u03 Bron: Belga

© photo news.

De Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid van de KU Leuven pakt uit met spraakmakende resultaten van een onderzoek naar de rol van zwarte spelers in de Jupiler Pro League. Meest opvallende zaken die uit de bus komen: Afrikaanse spelers met een donkere huidskleur worden nog steeds veel vaker in de spits opgesteld en maken ook meer kans om bestraft te worden met geel of rood.

De cijfers hebben betrekking op het voetbalseizoen 2015-2016. Het was Onderzoeksstudent Joris Corthouts die onderzoek verrichtte naar de actuele verhoudingen in onze eerste klasse. Hij deed voor zijn research beroep op de gegevens van 530 spelers die vorig seizoen minstens één keer in actie kwamen voor het eerst elftal.



In de studie werd een afgelijnd en duidelijk onderscheid gemaakt tussen blanke, zwarte en anderskleurige voetballers. En wat blijkt nu? Spelers uit Sub-Sahara-Afrika, zeg maar zwart Afrika, zijn alomtegenwoordig in het aanvallende compartiment, maar amper terug te vinden tussen de palen. Lees ook

Verschil in positieverdeling

"Zwarte spelers in een uitvoerende rol die kracht en snelheid vereist, blanke spelers op leidinggevende posities: we blijven die rolverdeling zien. Er is een betekenisvol verschil qua positieverdeling tussen zwart-Afrikaanse en blanke spelers. 38 procent van alle zwart-Afrikaanse spelers wordt op offensieve posities uitgespeeld. Voor de blanke spelers is dat bijvoorbeeld amper 15 procent. Het contrast met de keepers in eerste klasse is dan ook groot. Op die positie waren er in seizoen 2015-2016 maar drie zwart-Afrikanen actief", vertelt Corthouts.



Het gaat om Didier Ovono (KV Oostende), Barry Boubacar Copa (Lokeren) en Parfait Mandanda (Charleroi). Van Babacar Niasse (Eupen) was er op dat moment nog geen sprake in de Jupiler Pro League.



"Stereotype hardnekkig aanwezig"

"Het clichébeeld wil dat atleten met een zwarte huidskleur over lichamelijke eigenschappen zouden beschikken die hen beter geschikt maken voor sporten waarbij snelheid en kracht van belang zijn", zegt professor sportsociologie Jeroen Scheerder. "Hoewel er wetenschappelijk weinig tot geen bewijs is, blijft dat stereotype hardnekkig aanwezig. Ook in teamsporten is dat zichtbaar: sporters met een zwarte huidskleur worden vaak op een positie uitgespeeld die snelheid en explosiviteit vergt, terwijl blanken vaker een rol krijgen die spelinzicht en leiderskwaliteiten veronderstelt". © photo news. © photo news.