TV-zenders zeggen geen neen tegen maandagvoetbal: "Hoe meer spreiding, hoe beter"

Door: redactie

1/03/17 - 09u05

Daf Van Campenhout © PN.

Een rondvraag bij de tv-zenders leert dat men daar geen neen zegt tegen het maandagvoetbal dat momenteel op tafel ligt bij de Pro League.

Bij de tv-zenders laat men de discussie over het competitieformat over aan de Pro League. "Wij houden ons zo ver mogelijk van de discussie over het format af", zegt Daf Van Campenhout, chef sport bij Proximus TV. "Onze wil is die van de gemiddelde voetballiefhebber: hoe meer affiniteit die heeft met de competitieformule, hoe meer neiging hij zal hebben om klant te worden bij ons. Hoe meer spreiding, hoe beter, want dan wordt ons aanbod groter. Daarom kan voetbal op maandagavond ook interessant zijn, maar wij laten de clubs daar zelf over beslissen."



Ook bij Telenet laat men de discussie over het format over aan de Pro League. "Wij kijken wel naar een aantal paramaters", zegt directeur Manu Leroy. "Een belangrijke parameter is dat er voldoende speeldagen zijn, zodat mensen die een abonnement nemen, ook waar krijgen voor hun geld. In welke format er gespeeld wordt, maakt dan niet zoveel uit. In play-off 1 krijgen we zoveel meer toppers, maar anderzijds wordt de impact van Anderlecht-Brugge in september minder. In een competitie van 34 speeldagen wordt die match dan weer belangrijker. Spreiding is ook belangrijk, in die zin is voetbal op maandag interessant, op voorwaarde dat er dan niet voor lege stadions en zonder sfeer gevoetbald wordt."