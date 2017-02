Racing Genk moet 2.500 euro boete betalen voor rookbommen in Stayen

Door: redactie

KRC Genk moet een boete van 2.500 euro betalen, dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag beslist. Tijdens de Limburgse derby van 10 februari op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League gooiden Genkse supporters voetzoekers en rookbommen op het veld van STVV.

"Uit het verslag van de Match Delegate en de bijgevoegde foto's blijkt duidelijk dat er incidenten plaatsvonden die het normale verloop van de wedstrijd hebben beïnvloed. Tijdens minuut 14 werd vuurwerk op het veld geworden. De te nemen hoekschop werd uitgesteld en er werd per micro een verwittiging afgeroepen", schrijft de Geschillencommissie. "KRC Genk betwist de feiten niet, maar betreurt ze wel. Volgens Genk zou er een fouillering gebeurd zijn en werd de veiligheidsverantwoordelijke van STVV getipt dat er vuurwerk zou binnengesmokkeld worden door enkele supporters van Genk."



"De commissie vindt de feiten bijzonder ernstig. In het recente verleden maakten de supporters van de club zich al drie keer plichtig aan gelijkaardige feiten. De commissie kan wel begrip opbrengen voor de inspanningen van de club", klinkt het.



De Genkenaars moeten 2.000 euro betalen voor de incidenten in Sint-Truiden. Na de heenwedstrijd in Genk (1-0) moesten beide clubs zich al verantwoorden voor het werpen van rookbommen. Supporters van STVV brachten op 23 oktober bovendien schade toe aan de installaties van de Luminus Arena. Het leverde beide clubs toen een boete van 1.000 euro op, voor Genk was de helft daarvan voorwaardelijk. Die boete wordt effectief gemaakt.