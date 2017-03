'Joske' Izquierdo is een opvallend (huis?)dier rijker (en het wordt nog wat gekker)

Door: redactie

1/03/17 - 10u00

Het varkentje van Izquierdo heeft zelfs een eigen Instagram-account. © kos.

video

Dat José Izquierdo een dierenvriend is, is al lang geen geheim meer. De 24-jarige Colombiaanse sneltrein van Club Brugge droeg zijn Gouden Schoen zelfs op aan zijn Franse bulldog Lucho, maar de viervoeter moet de liefde van zijn baasje sinds kort delen met een ander dier: een varkentje.



"Het nieuwste lid van de familie", schrijft Izquerdo bij een filmpje van het varkentje dat hij op Instagram plaatste. En daar blijft het ook niet bij, want de nieuwste oogappel van Joske heeft zelfs al een eigen Instagram-account. Gekker moet het niet worden...