"Maleisische eigenaar van Kortrijk heeft er genoeg van en zet clubs te koop"

Vincent Tan. © belga.

Vincent Tan is zijn voetbalclubs beu. Dat schrijft de financiële site Bloomberg.com. De Maleisiër heeft onder meer KV Kortrijk, het Welshe Cardiff City en het Bosnische FK Sarajevo in zijn portefeuille zitten.

Tan kocht in 2010 Cardiff City en kwam al snel in onmin met de fans. Zo veranderde hij de clubkleuren van blauw naar rood. Ook sportief werd het geen groot succes: de club speelt momenteel in de Championship, de Engelse tweede klasse.



In mei 2015 kocht Tan KV Kortrijk voor de som van vijf miljoen euro. Het afgelopen jaar kende hij naar verluidt enkele financiële tegenvallers. Meteen ook de reden waarom de zakenman zijn clubs van de hand zou willen doen.



Bij KV Kortrijk ontkennen ze het gerucht. "We hebben vandaag contact gehad met Ken Choo (de rechterhand van Tan, red.). Hij verzekert ons dat KV Kortrijk niet te koop is", vertelde algemeen manager Matthias Leterme. Choo bevestigde die uitspraken ook aan onze redactie.