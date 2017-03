Verbauwhede mist het voetbal niet: "Ik ben nooit echt gelukkig geweest"

Stephan Keygnaert

"Ik ben een emo-eter", grinnikt hij, als we op zijn buikje slaan. Hij ziét er niettemin goed uit, Glenn Verbauwhede (31). En dat doet ons plezier. In het voetbalwereldje kun je ze tellen op één hand, zij die jou om 4u 's nachts aan de andere kant van 't land zouden komen helpen. Verbauwhede is zo iemand. Klein hartje, getormenteerde geest - ziedaar meteen ook zijn levensverhaal. Zijn monoloog is niet mooi, triest zelfs, maar "niet die van een slechte gast".

"Ik heb één grote fout gemaakt. Ik had, toen ik 16 jaar was, nóóit een profcontract mogen tekenen bij Club Brugge. Ik had naar Moeskroen, of zo, moeten gaan - met een semiprofcontractje, in de luwte -, want als ik dan tóch zo goed was, was men mij later óók nog wel komen halen. Maar nu...: ineens stond een zák geld voor mij - ik weet nog dat mijn moeder vroeg: 'Is dat normaal dat jij op twee uur verdient waar ik een hele maand moet voor werken? Ik was 16 en ik begon te sparen voor een Porsche - dan ben je al fucked up nog voor het allemaal begint."



"Pas achteraf heb ik beseft dat ik geen normale jeugd kende. Ik had geen vrienden, geen sociaal leven. Maar vooral: ik had geen énkele financiële begeleiding. Niet lang nadat ik mijn profcontract had getekend, werd voor mij een sponsordeal geregeld met Adidas. Om stoer te doen nodigde ik een paar jongens uit om samen naar Moerdijk te rijden, naar de personeelsshop van Adidas. We namen een tweede wagen mee om alles te kunnen laden.... Niemand hield mij tegen. Ik investeerde in zaken zonder dat mijn ouders of mijn liefjes het wisten. Ik heb containers Rock & Republic-jeansbroeken gekocht om door te verkopen, ik huurde een loods en stak die vol met 500 pokerkistjes om te verkopen - want 't was de mode. Ik zou voor mijn 26ste een Porsche hebben, vastgoed in het buitenland..."



