Standard trekt niet naar burgerlijke rechtbank

Stijn Joris

28/02/17 - 17u44

Gumienny floot Charleroi-Standard bij 1-3 definitief af na ongeregeldheden vanuit beide supportersvakken. Beide ploegen kregen geen punten. © belga.

Standard legt zich dan toch neer bij de beslissing van het BAS. De Luikse club dreigde ermee naar de burgerlijke rechtbank te stappen na de uitspraak in de zaak Charleroi-Standard, maar komt nu op zijn stappen terug. De Rouches willen wel dat de hele affaire een vervolg krijgt in een debat bij de KBVB en hopen op een reglementswijziging.

Standard begraaft dus de strijdbijl. Nadat de Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie van de KBVB besliste om geen van beide ploegen punten toe te kennen en Standard twee matchen achter gesloten deuren op te leggen, trok Standard naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Bij het BAS kregen de Rouches deels gehoor. De twee wedstrijden achter gesloten deuren vervielen, maar de punten kreeg Standard niet.



In strijd met reglement

Daar waren ze op Sclessin op zijn zachtst gezegd 'not amused' mee. Standard wilde dan ook nog een stap verder gaan en overwoog om naar de burgerlijke rechtbank te stappen om zijn gelijk en dus ook de drie punten te krijgen. Standard stond op het moment dat de wedstrijd op Mambourg gestaakt werd op voorsprong (1-3). Een procedure voor de burgerlijke rechtbank opstarten is in strijd met het reglement van de Pro League. Standard deinsde daar niet voor terug en was bereid het risico te nemen om uit de competitie gesmeten te worden.



"Debat openen"

Na het nieuwe puntenverlies tegen KV Mechelen mag Standard echter definitief een kruis maken over play-off 1. Daardoor leek het de Rouches ook niet langer opportuun om achter die punten van de wedstrijd tegen Charleroi aan te gaan. Een klacht bij de burgerrechtbank komt er dus niet, maar Standard wil de hele affaire ook niet blauw-blauw laten. "We ondernemen niet onmiddellijk actie om de competitie niet te verstoren, maar laten het hier niet bij." Standard gaat de zaak bij de KBVB aankaarten in de hoop een reglementswijziging te forceren voor incidenten tijdens wedstrijden en wil een debat openen over de manier waarop geschillen tussen profclubs worden afgehandeld.