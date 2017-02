Benoît Poulain op de terugweg, ook Kroatische goalgetter Brodic traint mee

Door: Tomas Taecke

28/02/17 - 13u59

Veel mooi volk deze voormiddag op training bij Club Brugge. Benoît Poulain heeft de looptraining na enkele weken afwezigheid hervat, terwijl ook Lior Refaelov lijkt klaar te geraken voor de match in Genk. Doelpuntenmachine bij de beloften Fran Brodic kreeg daarnaast ook een nieuwe kans bij de A-ploeg.

Geen lentezonnetje, wel gietende regen vandaag tijdens de training van Club Brugge. Blauw-zwart stoomt zich deze week onder een grijs wolkendek klaar voor de topper in Genk, waar zaterdag voor de aanvang van play-off I nog enkele belangrijke punten op het spel staan. Opvallendste feit was vanmorgen de terugkeer van Benoît Poulain op het oefenveld. De Fransman stond enkele weken opzij met een scheurtje in de bil na een pijnlijk contact tijdens de wedstrijd in Standard. Poulain werkte gisteren een doorgedreven looptraining af, wat erop wijst dat hij stilaan op de terugweg is. Club hoopt dat de verdediger bij de start van de play-offs opnieuw helemaal fit zal zijn.

Aan de zijde van Poulain en in het zog van fysiektrainer Renaat Philippaerts maalden ook José Izquierdo en Lior Refaelov rondjes. Izquierdo bleef maandag weg van training en moet na enkele dagen relatieve rust zonder problemen aan de slag kunnen in Genk. Hetzelfde geldt voor Lior Refaelov, die vrijdag met een enkelblessure van het veld ging in de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Ook 'Rafa' lijkt de wedstrijd in de Luminus Arena te halen. Diaby was vandaag nergens te bespeuren, al bleef ook hij op zijn beurt wellicht uit voorzorg binnen.

Brodic opnieuw bij A-kern

Opvallend gezicht ten slotte tijdens de ochtendtraining was dat van Fran Brodic. De 20-jarige Kroaat scoort bij de beloften het ene doelpunt na het andere, maar is tegenwoordig nog maar zelden op de oefenvelden achter De Klokke te bespeuren. De fans vragen zich af waarom de goalgetter geen kans krijgt, maar dat heeft zo zijn reden. In het recente verleden liet de spits meermaals de kans onbenut om zich voor de ogen van Michel Preud'homme in de kijker te 'trainen' bij de A-ploeg, al krijgt hij daar nu wellicht opnieuw de kans toe.



Brodic werd in augustus 2014 overgenomen van Dinamo Zagreb, waar hij op zestienjarige leeftijd als jongste debutant ooit mocht opdraven in het eerste elftal. In Brugge bleef hij onder de verwachtingen en dus is het de vraag of zijn aflopende contract verlengd zal worden. In de winterstop was er contact met Cercle Brugge om de Kroaat voor zes maanden bij de buren te stallen, maar Brodic bleek te duur voor groen-zwart. Afwachten of zijn passage in Brugge straks een verlengstuk krijgt.