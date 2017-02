Slechts 2 uitgesproken titelkandidaten, maar toch goed nieuws: het wordt tenminste spannend

Door: Niels Vleminckx, Pieter-Jan Calcoen

28/02/17 - 08u25

Nog voor de start van de play-offs blijven er amper twee echte titelkandidaten over - goed gedaan, Genk, Gent en Standard. Maar leg Club Brugge en Anderlecht in de weegschaal en het scheelt een gram of vijf. Het zal spannend worden. Godzijdank.

STERKTES Tactische flexibiliteit Plots dook Ruud Vormer tegen Zulte Waregem op als rechtsachter - tot verbazing van heel Essevee. "Ik dacht dat hij gewoon op het middenveld zou spelen", sprak Onur Kaya. Club Brugge kon dit seizoen al meermaals verrassen dankzij de polyvalentie waar Vormer symbool voor staat: elke speler is bereid om op een voor hem ongewone positie te spelen. Voeg die kwaliteiten bij de gedrilde tactische richtlijnen van Michel Preud'homme en het is geen verrassing dat Club minstens twee spelsystemen perfect beheerst. In functie van de tegenstander kan de coach switchen tussen 4-3-3 en 3-5-2 - een wapen. ZWAKTES Slechte uitbalans tegen top-6 Zo schitterend Club het thuis doet, zo matig is de uitbalans tegen de huidige top zes. Van de vijf matchen won het maar één: op de openingsspeeldag in Mechelen. Op bezoek bij Anderlecht en Zulte Waregem, de eerste twee achtervolgers, veroverde Club een punt, op Charleroi en KV Oostende verloor het. AA Gent, dat zijn lot voor play-off 1 in eigen handen heeft, wist Club in de Ghelamco Arena af te houden. Met het oog op de play-offs moet Club die negatieve spiraal, zeker in vergelijking met Anderlecht, zien om te buigen, anders kan dat dodelijk worden.

ANDERLECHT

STERKTES



'One team, one dream'

De spelers van Anderlecht hebben het tot in den treure herhaald de voorbije maanden. "We zijn een ploeg geworden." De tonnen kritiek van het seizoensbegin hebben plaats geruimd voor een teamgevoel. Eén voor allen, allen voor één. Met de goede resultaten van de afgelopen maanden als smeermiddel.



Coach Weiler is misschien geen briljante peoplemanager, hij is er met zijn iedereen-gelijk-voor- de-wetdoctrine wel in geslaagd om zijn hele kern op dezelfde lijn te krijgen. De sterke/rotte karakters (schrappen wat niet past) heeft hij naam per naam uitgewist, om over te blijven met een kern van zo'n 22 spelers met dezelfde droom. De titel.



ZWAKTES



Knie Kara problematisch

'Zonder Kara worden we geen kampioen', meende coach René Weiler in januari. En dus mocht de Senegalees ondanks de 12 miljoen van Crystal Palace niet weg. Blijft de vraag of de knie van de verdediger het houdt tot in de zomer. Kara zelf deed zijn best om de twijfels weg te wuiven, maar binnen de club is er wel degelijk bezorgdheid. Zelfs al houdt zijn knie het, dan nog bestaat het gevaar op spierblessures door overcompensatie. Afgelopen weken was al duidelijk dat Kara aan startsnelheid heeft ingeboet tegenover het seizoensbegin. "Ik probeer top te zijn in de play-offs", beloofde de verdediger.



