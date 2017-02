Pro League buigt zich op 20 maart over kalender play-offs: "In 2015 al beslist over maandagvoetbal"

Rudy Nuyens

28/02/17 - 05u50

© belga.

Omdat Anderlecht en AA Gent of RC Genk uitzicht hebben op de kwartfinales van de Europa League, wordt er heel concreet nagedacht over maandagvoetbal in de play-offs. Volgens Pierre François - CEO van de Pro League - werd daarover twee jaar geleden al beslist, maar op 20 maart staat het thema toch weer op de agenda.

Michel Louwagie kaartte de nood aan maandagvoetbal voor clubs in de Europa League vorige week al aan bij de Pro League, Herman Van Holsbeeck sprong de manager van AA Gent na de kwalificatie van Anderlecht tegen Zenit bij. "Daarover werd twee jaar geleden al beslist", verrast Pierre François. Club Brugge speelde op 16 en 23 april 2015 de kwartfinales van de Europa League tegen Dnipro Dnipropetrovsk in volle play-offs. Club greep naast de landstitel en schreef dat toe aan het té drukke programma. "Dat probleem werd destijds door Brugge aangekaart in de Pro League", vertelt François. "De clubs waren het erover eens dat men in de play-offs niet benadeeld mocht worden omdat men Europees succes oogstte. Op de raad van bestuur van 23 juni 2015 werd toen beslist dat clubs die op donderdag Europees spelen tijdens de play-offs, hun volgende competitiewedstrijd op maandag mogen spelen. Die beslissing werd op 26 juni bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de Pro League." Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news.

Voor de televisiezenders is uitwijken naar maandag geen probleem. "Ook daar werden afspraken over gemaakt in juli 2015", zegt Pierre François. "De rechtenhouders vroegen toen om met één wedstrijd per speeldag te mogen uitwijken naar zaterdagavond om 20.30 uur. We hebben daarmee ingestemd, op voorwaarde dat clubs die Europa League spelen tijdens de play-offs, in ruil mogen uitwijken naar maandag voor hun volgende play-offwedstrijd." Maandagavondvoetbal kan op praktische tegenkantingen stuiten, bijvoorbeeld vanwege plaatselijke ordediensten. "De clubs hebben allemaal ingestemd, ik ga ervan uit dat er oplossingen zullen gevonden worden", aldus Pierre François. Die oplossingen moeten komen van de kalendermanager, die op 5 februari al een aantal schema's voor de play-offs overmaakte aan de televisiezenders. Daarbij werd de mogelijkheid van maandagvoetbal open gehouden. Gisteren werd daarover nog vergaderd met de rechtenhouders. © belga.