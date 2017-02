KV Mechelen ontvangt Anderlecht in volledig uitverkocht AFAS Stadion

Door: redactie

De competitiewedstrijd van zaterdagavond 4 maart op de 29e en voorlaatste speeldag van de reguliere competitie van de Jupiler Pro League tussen KV Mechelen en Anderlecht wordt in een nokvol AFAS Stadion gespeeld. Dat meldt Malinwa vanavond op de clubwebsite.

De Mechelse supporters lopen duidelijk warm voor de topper tegen de Brusselaars. "Maandagavond gingen de laatste staanplaatsen de deur uit, tickets bestellen is niet meer mogelijk. Malinwa verwacht ongeveer 16.500 supporters. Het is de eerste keer dat het vernieuwde AFAS Stadion uitverkocht is", meldt KV.



Voor KV Mechelen is de partij van zaterdag enorm belangrijk met het oog op deelname aan Play-Off I. In de stand staan de Mechelaars met nog twee speeldagen te gaan op een zesde plaats. Ze hebben één punt meer dan nummer zeven AA Gent - dat op bezoek moet bij Waasland-Beveren - en drie meer dan nummer acht Racing Genk (dat Club Brugge over de vloer krijgt). Op de slotspeeldag moeten de troepen van coach Yannick Ferrera naar AA Gent, Malinwa zal dus nog moeten knokkken voor het felbegeerde ticket voor Play-Off I.