"Toen ze bij Club Brugge klaagden over de overvolle kalender werd dat door de concurrentie weggelachen. Nu klinkt het bij Gent anders"

27/02/17 - 16u37

Nu drie Belgische ploegen zich wisten te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League, laait de discussie over competitievoetbal op maandagavond weer helemaal op. Bij AA Gent zijn ze fervent voorstander, René Weiler is minder positief. Én in zijn wekelijkse analyse bij Radio 1 doet ook voetbalcommentator Peter Vandenbempt zijn duit in het zakje: "Het ruikt toch een beetje naar opportunisme."