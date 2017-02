Buurt rond Astridpark besmeurd met Standard-tags

Door: redactie

Enkele individuen hebben deze nacht rond het Astridpark graffiti op verschillende gevels gespoten. Heel wat gevels van cafés kregen onder andere anti-Anderlechtslogans toebedeeld. Ook de tags 'Liège' en 'Ultras inferno 1996', een supportersvereniging van rivaal Standerd Luik, werden achtergelaten. "Het zijn achterlijke mensen die hier 's nachts vandalisme komen plegen", aldus Michou Dehenain van café La Coupe.



De eigenares was deze middag al druk in de weer om de tags aan haar gevel te verwijderen. "Omdat ze Play-off 1 mislopen, komen ze hier ineens de boel verzieken. Die mensen zijn gewoon gefrustreerd omdat Anderlecht al 33 titels op zak hebben en hun ploeg momenteel geen voet aan de grond krijgt. Het is de allereerste keer dat dit gebeurt, maar ik heb wel klacht bij de politie neergelegd."