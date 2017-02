Jan Mulder

27/02/17 - 11u40

Youri Tielemans. © photo news.

Column Jan Mulder In zijn wekelijkse column op maandag voor HLN.be blikt Jan Mulder terug op de nieuwe wereldgoal van Youri Tielemans. Waar zit het geheim van het daverende schot van Tielemans?

"Hoe doet Youri Tielemans het? In zijn geval weet ik zeker: met techniek. Maar zo bijzonder is die techniek nou ook weer niet: ik kan er niets aan ontdekken dat verschilt met mijn eigen schot in actieve dagen, toen ik een doodenkele keer ook wel eens van buiten het strafschopgebied aanlegde, de bal met enige snelheid van de wreef voelde vertrekken, een fractie van een seconde later de vertraging al merkte, en de bal tien meter verder al met het kopje slap voorover richting keeper zag gaan om zich gewillig te laten opvangen."



"Waar zit het geheim van het daverend schot van Tielemans? Toch in de dijen? Kracht dus? Het is een mysterie. Het is een van de dingen die het voetbal zo aantrekkelijk maken. Ze meten het tegenwoordig ook op: 123 kilometer per uur. Het getal zegt mij niks. Het stille moment dat de bal inslaat slaat me omver. Je kijkt ernaar en je beseft: dit zal ik nooit kunnen, dit gaat ver boven het leven van de gewone sterveling, dit is voetenwerk van een magiër."