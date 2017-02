"Anderlecht straalt onoverwinnelijkheid uit"

Marc Degryse

27/02/17 - 09u32

© photo news.

Ook Marc Degryse, huisanalist bij Het Laatste Nieuws, volgde de verrichtingen in de Jupiler Pro League van afgelopen weekend alweer op de voet. Hij zag Tielemans weer uitpakken met een wereldgoal, dat schoonheid niet voldoende is bij Racing Genk en dat Standard iets kan leren van Charleroi.

"Puur qua spektakel is het nog altijd niet fantastisch bij Anderlecht - ook al is het al een pak beter dan begin dit seizoen -, maar het is toch knap om te zien hoe dit elftal gewoon doorgaat op zijn goeie elan. Zelfs na een zware Europese verplaatsing nam Anderlecht makkelijk de maat van Racing Genk. Voor de rust was de match zeker in evenwicht, maar er zit een soort vertrouwen in dit Anderlecht. 'Het komt wel goed.' En eigenlijk is dat niet onterecht: er is altijd wel iémand die het verschil maakt. Nu was het opnieuw Tielemans die met een heel mooie knal de wedstrijd besliste. Volgende week tegen KV Mechelen is hij geschorst, maar dan zal het wel een andere speler zijn die Anderlecht over de streep trekt - Hanni of Teodorczyk bijvoorbeeld. Paars-wit straalt onoverwinnelijkheid uit, zeker omdat het erg weinig kansen weggeeft en er stilaan een vaste ploeg staat. Iedereen weet tegenwoordig perfect wat hij moet doen. Het sterkt me in het idee dat de titelstrijd een duel wordt tussen Club Brugge en Anderlecht. Ik zie ploegen als Zulte Waregem of KV Oostende niet in staat om hen te bedreigen."



