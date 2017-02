Specialist Patrick Goots analyseert traptechniek Tielemans: "Aan je trap moet je dagelijks werken"

Door: redactie

27/02/17 - 09u10

Youri Tielemans. © belga.

Patje Boem Boem. 't Was niet toevallig de bijnaam van ex-spits Patrick Goots bij onder meer STVV en Antwerp. Goots legt uit waarom Tielemans, net als hij, alles heeft om een specialist van het afstandsschot te worden.

2 >Oefening baart kunst "Voor een deel is het aangeboren, maar je kunt ook wel trainen op je afstandsschot. Zo bleef ik regelmatig na om te oefenen. Als ook Tielemans dat doet, bezit hij in potentie een ongelofelijk wapen. Hij heeft de mogelijkheden om minstens zeven doelpunten per seizoen te scoren van buiten de zestien. Op voorwaarde dat hij blijft perfectioneren - aan je trap moet je dagelijks werken."





3 >Gevoel voor precisie "Het straffe aan de schoten van Tielemans is: hij combineert kracht met een curve. Dat maakt het voor de doelman heel moeilijk om zijn pogingen, die erg precies geplaatst zijn, te pakken. Het helpt daarbij dat Tielemans tweevoetig is. Ik moest het destijds vooral van mijn rechter hebben, hij kan de bal ook met zijn 'mindere' linker wegleggen."