Stephan Keygnaert

27/02/17 - 08u50

Wie doet Anderlecht en Club Brugge wat? © belga.

Na het eenrichtingsverkeer van vrijdag in Brugge reed ook Anderlecht op cruisecontrol naar alweer een competitiezege. Racing Genk - nochtans in een verwoede strijd om play-off 1 - kon geen vuist maken. Het zegt veel over de magere tegenstand voor De Grote Twee.

Racing Genk irriteerde. Ondergetekende was één van de weinige uitzonderingen om een context te vinden voor het ontslag van Peter Maes, en om begrip op te brengen voor de beslissing van Patrick Janssens, maar als Maes in één ding een kei was, dan toch wel om een ploeg de nodige grinta en schwung te bezorgen. Met veel goede wil kun je de eerste helft van Genk in het Park nog redelijk noemen, erna doofde de kaars uit.



Pfft.



Net zo ergerlijk is de kloof tussen De Grote Twee - Club Brugge en Anderlecht - en de rest. Afgelopen vrijdag legde Club er spelenderwijs vijf in het mandje bij Zulte Waregem, Anderlecht heeft in zijn drie recente duels tegen datzelfde Zulte Waregem, Oostende en Racing Genk in totaal tien keer gescoord - à l'aise, bovendien.



