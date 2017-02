Kies de Gouden Goal: Saadi, Ocansey, Jonckheere, Kosanovic of Tielemans?

Door: redactie

video Weer vijf mooie goals op speeldag 28 die we in samenwerking met VTM Stadion hieronder presenteren. Doet Tielemans het opnieuw nadat hij vorige week al de Gouden Goal binnenhaalde? De concurrentie, met onder andere een vrije trap van Kosanovic, is niet min. Stem op jouw favoriet voor de mooiste goal van het voorbije weekend in de poll helemaal onderaan.

1. Idriss Saadi, de 1-1 in Kortrijk - W.Beveren

D'Haene zette met een kruisbal voor vanaf links, de Franse spits joeg de bal met een uitgemeten halve omhaal in de korte hoek. Alles behalve makkelijk - een beauty.



2. Eric Ocansey, 0-1 in Lokeren - Eupen

Een raket vanop dertig meter in de kruising, waarna de Ghanees zijn t-shirt omhoog trok en zijn boodschap showde: 'Yes Jesus is coming'. Een wonderlijke goal was het inderdaad.



3. Michiel Jonckheere, de 0-3 in Westerlo - KV Oostende

Op assist van Dimata deed de middenvelder het licht uit in het Kuipje. Goeie aanname, dribbel en dan met een dropvolley hard in de hoek. Van Langendonck kansloos.



4. Milos Kosanovic, de 1-0 in Standard - KV Mechelen

De Mechelaars waren nochtans gewaarschuwd voor de traptechniek van hun Servische ex-speler, maar tegen zijn vrije trap over het muurtje in de korte hoek moest Coosemans zich toch gewonnen geven.



5. Youri Tielemans, de 2-0 in Anderlecht - RC Genk

Na zijn twee beauties in Oostende deed Tielemans het tegen Genk met 123 km/u nog eens losjes over. Een zwabberbal bovendien waarop Ryan geen verhaal had.