AA Gent nadert top zes tot op één punt door winst tegen Moeskroen

Lander Verhoeven

26/02/17 - 21u51

AA Gent heeft Moeskroen opzij gezet met 3-1. De Buffalo's kenden een rustige avond in de Ghelamco Arena en kwamen nooit in problemen. Na doelpunten van Kalu en Kubo in de eerste helft was de wedstrijd al beslist. Perbet scoorde in de tweede helft van op de stip. Moeskroen maakte nog een eerredder via Stojanovic. Door deze overwinning springt Gent over Racing Genk naar de zevende plaats, op één punt van play off 1. Voor Moeskroen ziet het er vrij beroerd uit. Samen met Westerlo is het nog de enige degradatiekandidaten. De ploeg van Rednic staat laatste met 18 punten, 4 minder dan Westerlo.