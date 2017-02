Anderlecht opnieuw co-leider na kanonschot Tielemans, PO1 verder weg dan ooit voor Genk

Manu Henry

26/02/17 - 19u49

Youri Tielemans lukte alweer een pareltje © belga.

Op kruissnelheid. Anderlecht nam vandaag de scalp van een verdienstelijk Racing Genk (2-0) en is zo al 13 wedstrijden ongeslagen in de Jupiler Pro League. De Brusselaars komen in het klassement opnieuw naast Club Brugge aan de leiding, terwijl Racing Genk in nauwe schoentjes zit in de strijd om PO1.

Doepuntenmaker Kara vierde niet na zijn goal, omdat hij een verleden heeft bij Racing Genk © belga.

Racing Genk moest in het eerste bedrijf niet onderdoen voor de Belgische recordkampioen. Toch gingen de Limburgers met een 1-0 achterstand de rust in. Uitgerekend Kara, de ex-Genkenaar, knikte op een vrije trap van Tielemans keurig in doel: 1-0. De klas van Stuivenberg voetbalde bijwijlen vrank en vrij en vooral Samatta was erg dicht bij de gelijkmaker. De Tanzaniaan zag zijn gekruist schot echter voorlangs zoeven, zo was 1-0 de stand bij de rust.



Alwéér een raket

De tweede helft kon niet beter beginnen voor de troepen van coach Weiler. Tielemans vuurde in zijn gekende stijl een raket af. Ryan had geen reactie in huis op het schot van liefst 123 km/u: 2-0, een pareltje. Het goudhaantje van paars-wit scoorde uit 25 competitietreffers er 9 van buiten de zestien. Hij mag stilaan een specialist genoemd worden. Genk probeerde daarna wel om de bakens alsnog te verzetten, maar kon zelden dreigen in de zone van de waarheid.



