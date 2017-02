Ferrera heeft revanche beet op Standard: "Toch al één concurrent uitgeschakeld"

De emoties laaiden hoog op bij Ferrera na het laatste fluitsignaal. © photo news.

Standard grijpt voor het tweede jaar op rij naast play-off 1. Uitgerekend het KV Mechelen van ex-coach Yannick Ferrera verbande de Rouches tot play-off 2. "Nu afwachten wat AA Gent en Racing Genk doen."

"Of we geluk gehad hebben? Een beetje wel", vertelde Yannick Ferrera na afloop. "Maar Standard had ook geluk met onze bal op de lat. Maar goed, ik kan wel leven met een punt. Dat we weinig opschieten met het punt? We moeten ook kijken naar het wedstrijdverloop. We hebben hard gevochten, maar ik weet niet of we vandaag de drie punten verdienden."



"Een punt is mooi meegenomen. We hebben toch al één concurrent voor play-off 1 uitgeschakeld. Nu moeten we afwachten wat Racing Genk en AA Gent straks doen. Niet iedereen was vandaag op zijn gebruikelijke niveau, maar we hebben er wel voor gevochten. Het is niet meer het Sclessin van vroeger, maar toch. Het blijft indrukwekkend."



Ferrera moet het volgende week tegen Anderlecht wel stellen zonder Nicolas Verdier. De Franse spits pakte vandaag zijn vijfde gele kaart van het seizoen en moet geschorst toekijken vanop de tribune. En dat terwijl spits Dimitris Kolovos al out is met een blessure. "Het is jammer dat het tegen Anderlecht is, maar dat zijn zaken die gebeuren in het voetbal", bleef Ferrera nuchter. "Of we geloven in een stunt? Als het lukt tegen AA Gent, Racing Genk en Standard, dan moet het ook tegen Anderlecht lukken."