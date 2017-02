Standard kan ook niet winnen van Malinwa en mag PO1-droom opbergen

© photo news.

Het is over en uit voor Standard. Thuis tegen KV Mechelen werd wéér niet gewonnen. Rits bezorgde Malinwa met twee goals een punt op Sclessin (2-2). Play-off 1 is nu definitief weg voor de Rouches.

Met de borst vooruit stapte Yannick Ferrera de catacomben van Sclessin binnen. Daar waar hij begin september nog werd ontslagen door de gebrekkige resultaten, kon hij nu Standard het nekschot toedienen. Een punt of meer met KV Mechelen in Luik betekende het einde van de play-off 1-droom van Standard. De Rouches begonnen alweer flauw aan de partij, maar werden geholpen door de ref. Kosanovic krulde de goedkope vrije trap - Bjelica deed bijzonder weinig verkeerd - heerlijk tegen de touwen. Malinwa bleef niet bij de pakken zitten en strafte luttele minuten later slap verdedigend werk van Cissé af. Bij de rust was alles te herdoen op Sclessin.



Ook vlak na de pauze kregen we twee snelle goals te zien. Standard schoot uitstekend uit de startblokken, met een gretige Legear, maar het waren de bezoekers die scoorden. Toen Dossevi een bal probeerde te onzetten, zonderde hij per ongeluk Rits alleen voor doel af. Die nam het cadeau met beide handen aan. Standard herstelde snel nadien de situatie. Belfodil won het op snelheid van Cocalic en schotelde Sá de 2-2 voor. De Rouches drukten door en waren een paar keer dicht bij de voorsprong. Een kopbal van Scholz viel op de bovenkant van de lat. Een lot dat ook Rits beschoren was. Oog in oog met Gillet zag hij zijn poging op de dwarsligger belandden. De verlossing kwam er niet meer voor Standard, dat nu ook definitief uit de race om PO1 ligt. De Rouches mogen zich voor het tweede seizoen op rij opmaken voor play-off 2. Van een revanche gesproken, meneer Ferrera.



Lees het verslag van onze man in Luik op HLN SPORT PLUS. Proef nu vier weken voor slechts één euro.