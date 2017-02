Pareltjes van Ocansey en Onyekuru bezorgen Eupen verlengd verblijf in eerste klasse

Steven Gijbels

25/02/17 - 21u50

© photo news.

Het is na vanavond ook mathematisch zeker: Eupen voetbalt ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League. De manschappen van coach Condom hadden op het veld van Lokeren genoeg aan één punt, maar graaiden er drie mee. Een wereldgoal van Ocansey en een pareltje van Onyekuru trok Eupen over de streep ondanks een vroege rode kaart voor Diallo en een penaltygoal van Maric, 1-2. Voor Lokeren staat er al een tijdje niets meer op het spel. Ze zijn (net als Eupen nu) zeker van play-off 2.

© belga.

De eerste periode had weinig om het lijf tot de wedstrijd in minuut 27 losbarste. Diallo mocht meteen gaan douchen voor een smerige fout op de enkel van Straetman. Bij Eupen waren ze woedend, maar vanuit het niets kwamen de bezoekers niet veel later op voorsprong. Ocansey ranselde het leer met zijn linker heerlijk in de rechterbovenhoek. Luttele tellen later was echter alles alweer te herdoen op Daknam. Skulason ging gretig neer na een lichte duw van Wague en Maric faalde niet vanaf de stip. Van Crombrugge hield Eupen nog recht met een wereldsave op een poging van De Sutter.



Na rust beperkte Eupen zich tot verdedigen. Lokeren probeerde wel, maar botste telkens op een uitstekend keepende Van Crombrugge. Zowel De Sutter als Galitsios vonden de goalie van Eupen op hun weg. Het was pompen of verzuipen voor de bezoekers tot Onyekuru zijn duivels ontbond. De jonge Nigeriaan stifte het leer heerlijk over Copa in doel, 1-2. Het slotoffensief van de Waaslanders leverde niet meer op (want De Sutter stuitte in de extra tijd nog een derde keer op die dekselse Van Crombrugge) waardoor Eupen nu ook mathematisch zeker is van een verlengd verblijf in eerste klasse.



