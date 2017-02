Cerigioni schiet Waasland-Beveren naar het behoud

© photo news.

Waasland-Beveren speelt ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League. Twee goals van Alessandro Cerigioni bezorgden geel-blauw op het veld van KV Kortrijk een 1-2 zege annex mathematische zekerheid over het behoud.

Een evenwichtige eerste helft in het Guldensporenstadion eindigde zonder goals. Waasland-Beveren kon halfweg wel een voorsprong claimen, maar Conte en Myny zagen Sifakis in dezelfde fase twee keer knap redding brengen. Aan de overzijde verraste Camacho ei zo na zijn eigen doelman.



Vuurwerk kregen we pas na rust. Cerigioni miste eerst nog van dichtbij en opgelegde kans. Niet veel later was het wel raak toen De Schutter intelligent de bal doorkopte richting de spits met Italiaanse roots, die 'op zijn Thelins' raak trof. Saadi maakte binnen de minuut gelijk, maar Cerigioni bracht de Waaslanders snel opnieuw op voorsprong. Dit keer devieerde hij een mislukt schot van Myny voorbij een verbouwereerde Sifakis. Een inspiratieloos Kortrijk kon in het slot niet meer dreigen. Eén punt had voor Waasland-Beveren volstaan om erin te blijven, het werden er drie. 'Job done' voor coach Cedomir Janevski.



