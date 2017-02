Wéér Mazzu-time op Mambourg: nu verlost Harbaoui Charleroi in slot

© belga.

Wat is dat toch met Charleroi en het slotkwartier? Geen enkele ploeg is in de laatste minuten zo dodelijk als de Carolo's. STVV leek op Mambourg lange tijd het behoud te verzekeren met een punt, tot Harbaoui in het slot weer toesloeg: Mazzu-time (1-0). Charleroi zet met de zege een nieuwe stap richting play-off 1.

Felice Mazzu koos voor dezelfde elf die op de vorige speeldag in extremis een punt uit de brand sleepten bij Racing Genk. Met Harbaoui en Bedia in de basis dus. Niet dat het spitsenduo veel uitstak op Mambourg. STVV, dat nog een punt nodig had om definitief zeker te zijn van een verlengd verblijf in eerste klasse, groef zich niet in en zorgde via Ceballos voor de eerste dreiging. Charleroi knokte zich gaandeweg wel meer en meer in de match, maar grote kansen leverde dat niet op. Bij de rust rolden zelfs enkele fluitjes van de tribunes.



De tweede helft bracht weinig beterschap. Charleroi probeerde wel, maar verder dan wat speldenprikjes kwam het niet. Het hielp ook niet dat Harbaoui ongelukkig was in de afwerking. De huurling van Anderlecht joeg de beste kans over de kooi van Pirard. De fans op Mambourg wanhoopten niet. Mazzu-time moest nog komen. En ja hoor, vijf minuten voor tijd zorgde Harbaoui met een rake kopbal voor de verlossing. Charleroi doet zo een uitstekende zaak in de race om play-off 1 en zet concurrenten AA Gent en Racing Genk zwaar onder druk.



