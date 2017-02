Door: Niels Vleminckx

25/02/17 - 13u29

© photo news.

Sofiane Hanni geraakt zo goed als zeker fit voor de wedstrijd van morgen tegen Racing Genk. Het is evenwel onzeker of coach René Weiler risico's zal nemen met zijn spelmaker - de kans bestaat dat hij gewoon op de bank begint. Over de fitheid van Kara Mbodj bestaan meer twijfels. Anderlecht is niet geneigd om een langere afwezigheid van de verdediger te riskeren. Kara sukkelt met last aan zijn beenspieren, deels als neveneffect van zijn knieblessure. Trebel speelt.