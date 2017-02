"Altijd geleerd dat je beter eens serieus verliest dan telkens met 1-0 onderuit te gaan"

Door: redactie

Hoe voelt een coach zich na een 5-0 nederlaag in een derby? Francky Dury was opvallend mild en rustig na de afstraffing tegen Club Brugge. De man die Zulte Waregem al een heel seizoen in de top van het klassement parkeert, bekeek het zelfs filosofisch.

"Ach, we moeten er nu ook geen drama van maken. Club Brugge wint verdiend. Het is goed gestart en wij waren nergens. Weet je: ik heb altijd geleerd dat het beter is dat je een keertje serieus verliest, maar dan écht serieus dan elke week klein te verliezen want dan denk je dat je goed bezig bent. Nu zijn we met onze neus op de feiten gedrukt."



Al zijn er ook excuses voor Essevee: "We zijn natuurlijk een beetje gehandicapt in onze defensie. We willen geen risico nemen met bepaalde spelers omdat ze herstellende zijn. In die periode kan je zien wat bepaalde jongens kunnen, dat is vrij simpel." Of Zulte Waregem een probleem heeft met het oog op play-off 1? "Kijk, we hebben een heel seizoen in de top-3 gestaan. Dan denk ik dat je het op het einde van het verhaal verdient van daar te staan. We hebben nu 50 punten, dat zijn er zeven meer dan vorig seizoen. En we kunnen er nog pakken in de komende twee matchen. Afspraak in play-off 1."