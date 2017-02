Vossen na zijn 15de van het seizoen: "Topschutterstand boeit me niet"

Door: Tomas Taecke

24/02/17 - 23u10

Oog in oog met Bossut miste hij voor de rust nog een reuzekans, maar in de tweede helft lukte Jelle Vossen vanop de stip dan toch zijn vijftiende treffer. De spits van Club nadert opnieuw tot op drie goals van Lukasz Teodorczyk (Anderlecht), toch is hij niet bezig met de topschutterstand: "Het houdt de mensen bezig, maar ik kijk er echt niet naar", aldus Vossen.

"Het boeit me niet. Ik wil gewoon blijven scoren. Vijftien goals is toch het aantal dat de buitenwereld een beetje van mij verwacht en dus ben ik blij dat ik die kaap gerond heb. Voor de rust miste ik een grote kans en dan hoor je de mensen toch mopperen. Net daarom deed het me goed dan toch nog die penalty om te zetten". Vossen had in de twee uitwedstrijden in Lokeren en Westerlo enkele wenkende kansen laten liggen, maar na twee matchen zonder doelpunt droeg hij gisteren opnieuw zijn steentje bij in de ruime zege van Club.