Preud'homme ontvangt Trofee beste trainer en is blij met Europees succes: "Goed voor ons voetbal"

Door: Tomas Taecke

24/02/17 - 22u50

Voor aanvang van de match mocht Michel Preud'homme gisteren de Trofee Raymond Goethals in ontvangst nemen. De coach van Club won de prijs voor beste trainer in 2016 in december voor Francky Dury en Felice Mazzu.

Hij ontving de trofee uit de handen van Roger Wittocx en Tom Stammeleer van sponsor Ladbrokes. Preud'homme werd daarnaast ook door de fans geëerd. Die feliciteerden Izquierdo, Butelle, Simons en MPH in de eerste thuiswedstrijd van Club na De Gouden Schoen voor hun behaalde prijzen op het gala aan de hand van een spandoek waarop 'Pure Gold' te lezen stond. En dat was niet alles, want ook Davy De fauw viel in de prijzen. De rechtsachter van Zulte Waregem ontving een kader met zijn beeltenis in een blauw-zwart shirt. Enerzijds voor zijn bewezen diensten tussen 2014-2016, anderzijds als steunbetuiging na zijn schouderoperatie.



Ook na de match kon Michel Preud'homme lachen. Met de prestatie van zijn team, met de efficiëntie van zijn team én met het huzarenstukje dat Gent, Genk en Anderlecht in Europa klaarspeelden: "Ik wil eindigen met de drie Belgische clubs te feliciteren", stak MPH op het einde van zijn betoog de loftrompet over Clubs concurrenten. "Proficiat aan hen, dit is goed voor het Belgische voetbal. Het bewijst dat ons niveau en de kwaliteit van onze competitie toch omhoog gaan. Wij hebben dit zelf meegemaakt (Club speelde in 2015 de kwartfinale tegen FC Dnipro, red.) en dat kost inderdaad krachten, maar toch is dit niet de reden waarom ik blij ben met hun successen in Europa".