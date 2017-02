Leye springt uit zijn vel: "Maakt niet uit dat je verliest tegen topclubs, wij pakken punten tegen kleintjes"

Door: Glenn Bogaert

Neen, gelukkig was de aanvoerder van Zulte Waregem niet na afloop van de klinkende 5-0 nederlaag tegen Club Brugge. Mbaye Leye was kort van stof en bleef telkens maar datzelfde zinnetje herhalen. Met name dat Club Brugge gewoon sterker was en dat het eigenlijk niet uitmaakt of je nu wint of verliest tegen de topclubs.

"Wat er gebeurd is vanavond? We hebben gewoon met 5-0 verloren tegen een ploeg die sterker was dan ons en sneller speelde. Club vond meer ruimte en was simpelweg beter. Normaal overkomt ons dit niet dat we het zo weggeven, maar vandaag is de analyse poepsimpel met een ploeg die sterker was dan ons en dat ook getoond heeft. Of het zo simpel is? Ja, tenzij je een andere vraag hebt of vindt dat er iets anders aan de hand is, voor mij is het werkelijk zo simpel als dat."



De Senegalese spits Leye kreeg het stilaan op de heupen: "We staan derde en hebben een goeie ploeg en zullen gewoon voortdoen zoals we bezig zijn. Vandaag is het 5-0 en volgende week en de week daarna gaan we gewoon op ons elan door. Over vandaag valt er niet meer te vertellen. We hadden de bal niet en Club Brugge was de sterkste ploeg. We moeten geen uitleg zoeken. Ik zeg het nog eens: vandaag was Brugge te sterk. Ze hebben gewonnen. Punt. Je kan veel dingen zeggen, maar het voetbal van Club was vandaag een stuk mooier en leuker dan het onze."



Toen de reporter er even op wees dat Zulte Waregem in de play-offs meer punten zal moeten pakken op verplaatsing werd het Leye even te veel. "Vind je dat we niet genoeg punten gepakt hebben buitenshuis? Zeg mij eens hoeveel! We trekken het ons niet aan dat we tegen de topclubs verliezen. Er zijn ploegen die onder ons staan zoals Genk, Gent en Standard die misschien liever gewonnen hadden tegen de kleine clubs om zich zo te verzekeren van play-off 1. Vandaag was het niet goed, het was een dikke nul. We moeten onze punten niet op verplaatsing gaan zoeken en in play-off 1 zullen we wel zien, maar wij pakten tenminste wel punten tegen de kleine ploegen."