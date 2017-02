Leider Club pakt uit met statement voor play-off 1 door Essevee met huid en haar te verslinden (5-0)

Door: Glenn Bogaert

24/02/17 - 22u17

© photo news.

5-0! U leest het goed en neen we hebben niet te diep in het glas gekeken op een of ander feestje. Club Brugge pakte vanavond in de topper tegen Zulte Waregem uit met een absolute glansprestatie. De machine van Michel Preud'homme draaide op volle toeren en deed bij momenten denken aan de bulldozer die vorig jaar richting de titel denderde. Niks dan uitblinkers vanavond, maar dé man van de match? Dan toch maar weer Ruud Vormer. Goed voor twee goals en alweer een beetje steviger in de Brugse harten. Op collectief vlak was dit dan weer een referentiematch, zoals dat dan heet, met het oog op play-off 1.

© photo news. © belga.

Entertainment van de bovenste plank en een goeie show begin je maar beter stevig om het publiek meteen op de hand te krijgen. En nét dat deed Club Brugge vanavond perfect. Een furieuze start, niet toevallig richting de eigen vurige aanhang, resulteerde na nog geen vijf minuten in de 1-0 van Ruud Vormer. Prima voorzet De Bock en de Nederlandse cultheld kopte aan de tweede paal onhoudbaar binnen. De vlam in de pan en na een halfuur stond het al 3-0. Eerst pikte Bjorn Engels op corner nog eens een goaltje mee en vervolgens was het de beurt aan feestbeest bij uitstek José Izquierdo om te scoren. Even naar de bank een zonnebril ophalen, dacht 'Joske'. Met dank aan sidekick Helibelton Palacios op de bank. En nog voor de koffiebreak stond het al 4-0. Jawel, nog eens Ruud Vormer, alweer perfect opgedoken aan de tweede paal. "Ruud, Ruud, Ruud!" Jan Breydel in Tomorrowlandsfeer. Essevee knock-out, niks tegen te beginnen gewoon. Wat een klap.



5-0 en het kon nog erger

Na de rust nam blauw-zwart wat gas terug, niet geheel onlogisch bij zo'n tussenstand natuurlijk, maar zelfs dan slaagde een naar de slachtbank geleid Zulte Waregem er niet in om een vuist te maken. Eén luttele kans kregen de bezoekers en het schot van Onur Kaya was een trainingsballetje voor Ludovic Butelle. Die had eigenlijk evengoed thuis kunnen blijven vanavond. Zouden we nog doelpunten krijgen? Nog eentje: invaller Abdoulay Diaby, gebrand op zijn goaltje, miste eerst oog in oog met de getergde Sammy Bossut maar in de rebound dwong hij nog een penalty af. Een klusje voor Jelle Vossen, die feilloos zijn 15de doelpunt van het seizoen tegen de touwen joeg. Forfaitcijfers en meteen de zwaarste pandoering ooit voor Zulte Waregem in de reguliere competitie. En dan mogen ze nog blij zijn dat Hans Vanaken, Lex Immers en Jelle Vossen tot twee keer toe nog andere kansen onbenut lieten. Just a perfect evening voor Club Brugge. Dit is een ferm statement richting play-off 1 van de leider. En de evenaring van dat straffe record van 55 thuismatchen met minstens één doelpunt is een feit. 'The Blues' on fire!