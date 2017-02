Jankovic versus Ferrera: de ene belandde in mijnenveld, de andere overtrof zichzelf

Door: Frank Dekeyer en Stijn Joris

26/02/17 - 08u00

© belga.

Standard-KV Mechelen, dat is ook Aleksandar Jankovic versus Yannick Ferrera. In september geruild van club. De ene bejubeld, de andere weggehoond. Maar kijk: zes maanden later ziet de wereld er helemaal anders uit. Jankovic vecht tegen de kritiek in Luik, terwijl Ferrera op handen wordt gedragen in Mechelen. Het turbulente seizoen van Standard tegenover revelatie KV Mechelen. Ferrera bewees opnieuw dat hij een grote toekomst als coach heeft. Jankovic kwam in Luik in een mijnenveld terecht.

FERRERA DOET BETER DAN JANKOVIC. Beiden boekten vooruitgang in vergelijking met hun voorganger, maar toch is het verschil groot. Yannick Ferrera (eerst bij de Rouches, sinds speeldag 7 bij Malinwa) kreeg KV Mechelen namelijk in de top zes, terwijl Aleksandar Jankovic (eerst bij Malinwa, sinds speeldag 6 bij de Rouches) er voorlopig niet in slaagt om Standard richting play-off 1 te stuwen. Jankovic probeert de Luikse aanhang te kalmeren in Charleroi. © photo news.

ALEKSANDAR JANKOVIC 1. Vierde keer goede keer

Al voor de vierde keer in enkele jaren tijd hengelt Standard naar Jankovic. Deze keer hapt de Serviër wél toe. Ferrera wordt voormiddag aan de deur gezet en namiddag volgt al de officiële voorstelling van zijn opvolger. "Ik zat bij KV Mechelen in een stabiele situatie, maar af en toe moet je uit je comfortzone stappen. Dit is het goede moment. Het project dat Standard voor ogen heeft, spreekt me heel erg aan. Ik heb vertrouwen in de mensen die me naar hier haalden."



2. Meteen succes

Jankovic start vlekkeloos met een 9 op 9 en drie clean sheets tegen Genk, Lokeren en Eupen. Tussendoor spelen de Rouches gelijk tegen Celta de Vigo, maar eindigt het bekerverhaal wel op het veld van Geel. Standard duikt meteen de top zes in. Jankovic veranderde nochtans niet veel. Het elftal blijft nagenoeg hetzelfde, maar de verdediging gaat erop vooruit. Aanwinst Belfodil eist meteen een belangrijke rol op. Jankovic lijkt zelfs al een typeploeg gevonden te hebben. De trainerswissel lijkt op dat moment nog een voltreffer.

3. Terug naar af

Het verlies tegen Anderlecht en het gelijkspel tegen Kortrijk roepen nog geen argwaan op. Maar Standard raakt het goede spoor opnieuw snel bijster. Na een 10 op 24 glijden de Rouches af naar de achtste plek. Tegen Zulte Waregem pakt Standard uit met een knappe 4-1 en ook tegen Charleroi staat de ploeg er weer helemaal, maar die match wordt gestaakt en levert Standard geen punten op. Het had een keerpunt kunnen zijn. "Een cruciaal moment in ons seizoen", zegt Jankovic. "Alleen mogen we ons daar niet achter verstoppen." Jankovic met Belfodil. © belga.

4. Turbulente stage

Standard vertrekt op stage zonder Trebel en met transferperikelen rond Belfodil. Jankovic ziet 16 spelers vertrekken en 9 nieuwkomers toekomen. Jankovic moet in alles behalve ideale omstandigheden werken. Het wordt hem haast onmogelijk gemaakt om een elftal te bouwen. "Stabiliteit is belangrijk binnen een club", zegt Jankovic. "Ik vind het warm water niet uit door dat te zeggen. Kijk maar naar teams als Gent, Oostende of Mechelen. We moeten ook zo'n werkklimaat creëren, maar dan op onze manier. Standard is een traditieclub met een enorm potentieel."



5. Eerste tonen van kritiek

Met nog drie matchen te gaan is Standard met de komst van KV Mechelen alleen mathematisch nog niet uitgeschakeld. PO1 zit er ook dit seizoen niet in. De club krijgt kritiek op elk niveau. Ook Jankovic ontsnapt niet. De Waalse media sleuren hem mee door het slijk. Jankovic blijft hard werken en naar oplossingen zoeken. Hij weigert pertinent de handdoek te gooien. "Zo lang er een sprankeltje hoop is, moeten we ervoor vechten. We maken een seizoen van hoogtes en laagtes mee met een gebrek aan regelmaat, maar cijfermatig zijn we nog niet uitgeschakeld." © photo news.

YANNICK FERRERA 1. Pijnlijk ontslag

Het is 6 september en Yannick Ferrera rijdt om 7u45 de parking op van de Academie Robert Louis-Dreyfus. Om zijn training voor te bereiden. Een uurtje later vertrekt hij naar het stadion voor een vergadering. Daar krijgt Ferrera te horen dat hij zijn C4 krijgt. "Het deed pijn, maar ik had het al eerder verwacht." Op hetzelfde moment vertelt Aleksandar Jankovic aan KV Mechelen-voorzitter Timmermans dat hij kiest voor een avontuur bij Standard. Bij Malinwa aarzelen ze niet en contacteren ze dezelfde dag nog Ferrera. Na enkele gesprekken wordt hij een week later voorgesteld. "Dit is het beste wat me kon overkomen." Yannick Ferrera bij zijn voorstelling als coach van KV Mechelen. © belga.

2. Rode en valse start

"Moet ik het hen nog eens uitleggen? Op den duur stopt het." Ferrera is wit van woede na de nederlaag van KV Mechelen op Anderlecht. Een penaltymisser van Verdier - die niet was aangeduid - en een domme rode kaart van Bjelica deden een degelijk Malinwa de das om. Het was symptomatisch voor de aarzelende start van Malinwa onder Ferrera. Vijf rode kaarten in zes wedstrijden en een vier op achttien. "Het is een leerproces, maar ik kijk naar 'the bigger picture'." Intern was er nooit kritiek op Ferrera.



3. KV Mechelen onder stoom

30 oktober 2016 was een cruciaal punt in de opgang van KV Mechelen. Thuis werd gewonnen van AA Gent en nadien ook van Standard. "De spelers staken een tandje bij voor Yannick", aldus voorziter Timmermans. "Een prima prestatie, niet meer dan dat", vond Ferrera zelf. Enkel de uitschuiver in Brugge - verliest met 6-1 - is een smetje op de goede resultaten. Na de zege tegen AA Gent pakte Malinwa 20 op 27 voor de winterstop. Ferrera zet een strakke organisatie op poten. Er staat opnieuw één team op het veld, geen individuen. Samen sterk. © photo news.

4. Rustige winterstop

Terwijl elke andere Belgische eersteklasser tijdens de winterstop de zon opzoekt, blijft KV Mechelen in eigen land. Te weinig budget om op stage te gaan. Nood breekt wet. Maar Malinwa start met 0 op 6 in 2017. Verlies tegen Westerlo en STVV. "We toonden waarom we niet moeten spreken over play-off 1", zei Ferrera na de match op Stayen. Woorden die die hun effect niet gemist hebben. Nadien pakte KV Mechelen negen op twaalf en staat het op een vijfde plaats.



5. Op weg naar contractverlenging

Bij KV Mechelen zijn ze gek op Ferrera. Zelfs al halen ze play-off 1 niet, het bestuur wil zijn contract verlengen. "Dat doet deugd, maar ik wil niet praten over één individu. We zijn een collectief." De wedstrijd in Standard - hij keert voor het eerst terug naar Sclessin - zorgt naar eigen zeggen niet voor revanchegevoelens. "Maar we willen wel de drie punten." © photo news.