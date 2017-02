Colin Coosemans blijft KV Mechelen trouw

Egon Van Nijverseel

Colin Coosemans heeft zijn contract bij KV Mechelen met twee seizoenen verlengd en blijft KV trouw tot eind juni 2020. Dat maakte Malinwa vandaag bekend op de clubwebsite.

"Echte druk ligt bij de grote ploegen"

"Ik zou zeker eens met Malinwa Play-Off I willen spelen. We zijn nu al dichtbij dat doel, ook al was dat dit seizoen nog niet gepland. We zitten in een momentum waarbij we moeilijke wedstrijden kunnen winnen. Dat is een hele stap vooruit tegenover het verleden. Hopelijk lukt het ons dit seizoen al. We willen absoluut die laatste wedstrijden winnen. We voelen weinig druk, al hangt er wel een gezonde spanning in de kleedkamer. De echte druk ligt bij de grote ploegen. Als Standard niet wint, liggen ze er definitief uit, Anderlecht moet kampioen spelen en Gent moet ook nog in de top zes geraken. We gaan er alleszins alles aan doen om punten te pakken, maar aan onze succesformule gaan we niet tornen. We mogen niet vergeten van waar we komen. We moeten altijd nederig blijven, zelfs al zaten we nu al in Play-Off I", aldus de Mechelse goalie.