Nog wat extra pigment voor West-Vlaamse derby: Club Brugge kan vanavond straf eigen record evenaren

Door: Glenn Bogaert

24/02/17 - 16u42 Bron: Club Brugge

© belga.

Een topper van formaat Club Brugge-Zulte Waregem. De nummer 1 tegen de nummer 3 en bovendien ook nog eens een derby die leeft bij beide supportersclans. Blauw-zwart lijkt thuis een streepje voor te hebben op Essevee want de landskampioen verloor in Jan Breydel al niet meer sinds 20 december 2015. Bovendien scoorde het nu al 54 thuismatchen op rij. Als de mannen van Michel Preud'homme ook vanavond de netten doen trillen dan evenaren ze hun eigen record.

© belga.

De indrukwekkende doelpuntenreeks van Club Brugge begon op 18 mei 2014. Uitgerekend tegen Zulte Waregem. Sindsdien hebben de Bruggelingen in elke match voor eigen publiek minstens één keer gescoord. Je mag er dus bijna donder op zeggen dat het ook vanavond zal lukken. Met 55 matchen op rij met een doelpunt op Olympia zou blauw-zwart het eigen record van de periode 21 augustus 1985 tot 18 september 1988 evenaren.



Twaalfde man

Die unieke prestatie van de ploeg van de Nederlandse coach Henk Houwaart bleef inmiddels bijna 30 ongeëvenaard. Als Club vanavond scoort dan krijgt het in de allerlaatste thuismatch van de reguliere competitie van zondag 12 maart tegen STVV de kans om het record te breken. Op de website van de competitieleider klinkt alvast een warme oproep voor de match van vanavond: "Niet onbelangrijk in de huidige reeks is de aanwezigheid van de Brugse twaalfde man. Vriend en vijand erkennen de kracht die Club krijgt vanop de tribunes van het Jan Breydelstadion - de Clubfans werden niet voor niets verkozen tot de beste van het land - en ook tegen Zulte Waregem moet de vocale steun zich laten voelen op het veld. Vanavond opnieuw samen: #BluvnGoan!"