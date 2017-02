"PO1 of de coach langer hier? Dan kies ik voor Ferrera"

Frank Dekeyser

24/02/17

KV Mechelen herleeft. Een vijfde plaats op drie speeldagen van het einde. Play-off 1, zou het eindelijk lukken? "Ik geloof er echt in", zegt Johan Timmermans. De voorzitter glundert als we praten over zijn club én zijn coach. "Yannick wordt op handen gedragen. Hij zal hier volgend seizoen nog trainer zijn."

Laten we even teruggaan naar begin september. De wissel Jankovic-Ferrera: mogen we het een goede zaak noemen?

"Dat is een open deur intrappen. Pas op: ik vind Jankovic nog steeds een goede trainer, maar ik weet niet of we met hem dezelfde resultaten hadden geboekt. Ferrera heeft schwung en voetbalhonger gebracht bij de spelers. Gretigheid die misschien wat gemist werd bij Jankovic."



Jullie willen zijn contract verlengen tot 2019. Is het niet beter om het ineens voor een paar jaar open te breken?

"(grijnst) We moeten dat zien tijdens de besprekingen. Daar kan ik nu moeilijk iets over zeggen."



Nog een laatste vraag dan, voorzitter. Stel dat u moet kiezen tussen een plaats in play-off 1 en een contractverlenging voor Ferrera.

"Een verlenging voor Ferrera. De komende jaren zal hij dan wel voor play-off 1 zorgen."



