Gumienny brengt Club geen geluk

Door: redactie

24/02/17 - 00u35

© belga.

Club heeft een geweldige thuisreputatie opgebouwd de voorbije drie seizoenen. Sinds 2014-2015 won het van zijn 54 matchen in Jan Breydel slechts 10 keer niet, dat is slechts 18,5 procent. Opvallend weetje: van de 38 thuiswedstrijden die scheidsrechter Serge Gumienny in Brugge floot, kon Club er 14 niet kon winnen, dat is toch al 37 procent.