Genks vuurwerk in Limburgse derby krijgt staartje

Lander Verhoeven

23/02/17 - 13u41 Bron: Belga

© photo news.

KRC Genk moet zich dinsdag verantwoorden voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Tijdens de Limburgse derby van 10 februari op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League gooiden Genkse supporters voetzoekers en vuurwerk op het veld. Dat zorgde voor brandplekken op het kunstgrasveld van Stayen. KRC Genk won de partij met 0-3. Ook STVV liet zich niet onbetuigd door het stadion in een gele rookwolk te hullen, maar de Kanaries worden niet opgeroepen.



Genk wordt op basis van het scheidsrechtersverslag en het rapport van de Match Delegate voor de Geschillencommissie gedaagd. Ook scheidsrechter Luc Wouters wordt opgeroepen.



Na de heenwedstrijd in Genk (1-0) moesten beide clubs zich al verantwoorden voor het werpen van rookbommen. Supporters van STVV brachten op 23 oktober bovendien schade toe aan de installaties van de Luminus Arena. Het leverde beide clubs toen een boete van 1.000 euro op.