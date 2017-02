De strijd om play-off I gaat voort op de 28e speeldag

De redactie

24/02/17 - 12u00 Bron: Belga

© TOM GOYVAERTS/GMAX Agency.

Ook op de 28e speeldag zal de strijd om play-off I opnieuw de meeste harten doen beroeren. Gent en Charleroi krijgen met Moeskroen en STVV op papier makkelijke tegenstanders voorgeschoteld, terwijl voor Genk en KV Mechelen netelige verplaatsingen naar Anderlecht en Standard wachten.

Landskampioen Club Brugge opent vanavond om 20u30 de 28e speeldag met de topper tegen Zulte Waregem. Club zal graag zijn ongeslagen thuisstatus willen behouden tegen Essevee, dat in het klassement derde staat op vijf punten van blauw-zwart. Morgen om 18u openen Charleroi en Sint-Truiden de voetbaldebatten. De Carolo's bleven na de puntendeling in Genk (1-1) afgelopen zondag op de zesde plek staan en kunnen bij winst over Oostende en KV Mechelen springen. STVV is bij een zege mathematisch zeker van een verder verblijf in de Jupiler Pro League.

Dure plaatsen voor play-off 1

Op zondag om 14u30 trappen Standard en KV Mechelen de voetbalnamiddag op gang. Malinwa kan zich voor het eerst in zijn geschiedenis plaatsen voor play-off I en puntengewin op Sclessin zou in dat opzicht zeker een opsteker zijn. Voor de Rouches zijn de eerste zes, na de uitspraak van het BAS maandag, onmogelijk geworden.



Om 18u ontvangt Anderlecht Racing Genk in het Constant Vanden Stockstadion. Beide ploegen speelde gisterenavond nog hun terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. De Limburgers staan zevende, met twee puntjes minder dan nummer zes Charleroi.



AA Gent en Moeskroen sluiten om 20u de speeldag af in de Ghelamco Arena. Een driepunter in de thuiswedstrijd tegen Moeskroen is eveneens van levensbelang voor de Gentenaars. Gent kampeert momenteel op de achtste stek, drie punten verwijderd van de begeerde zesde plaats.