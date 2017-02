Wordt hij de Olivier Deschacht van Club Brugge? "Zou blij zijn als ik heel mijn carrière bij Club kan spelen"

Door: Glenn Bogaert

22/02/17 - 12u11 Bron: Vimeo Club Brugge

© belga.

video

© photo news.

Hondstrouwe clubspelers, ze zijn een uitstervend ras. We hebben in onze Belgische competitie Olivier Deschacht, maar wie is er verder nog die zijn hele carrière lang bij eenzelfde club zou willen spelen? Laurens De Bock misschien. De 24-jarige linksback verdedigt al sinds 2013 de kleuren van Club Brugge en heeft het in Jan Breydel perfect naar zijn zin. Zijn carrière afsluiten in Brugge, al dan niet na een tussenstop in het buitenland, ziet de ex-speler van Lokeren dan ook helemaal zitten: "Ik zou het zeker zien zitten om mijn spelerscarrière hier af te sluiten. Ik speel ook heel erg graag in België. Naar het buitenland gaan, is voor mij niet noodzakelijk. Je weet natuurlijk nooit hé. Als er een trein passeert, moet je erop springen, zeggen ze altijd. Maar ik zou zeker heel tevreden zijn als ik heel mijn carrière bij Club Brugge zou kunnen spelen."