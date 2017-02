Verheyen & Frutos samen in de klas

Eddy Soetaert

22/02/17 - 10u11 Bron: Het Laatste Nieuws

Nicolas Frutos. © photo news.

Gert Verheyen en Nicolas Frutos zitten straks anderhalf jaar samen in de klas. Zij volgen de Pro Licence, de hoogste cursus voor voetbaltrainer die recht geeft op het coachen van een eersteklasseclub.



De lessen starten op 8 maart met achttien leerlingen. Daarbij ook Arnauld Mercier, de coach van SV Roeselare dat straks speelt voor promotie naar de Jupiler Pro League, Thierry Verjans, de assistent van Jankovic bij Standard, en Jean Kindermans, directeur jeugdopleidingen bij Anderlecht.



En uiteraard ook Karim Belhocine die meteen vanaf het begin van de cursus - lees: vanaf de 30ste speeldag - toelating krijgt om KV Kortrijk te coachen op voorwaarde dat hij wordt geassisteerd door een T2 die wél al de Pro Licence bezit. Dat is het geval met Bart Van Lancker.



De cursus gaat over 250 lesuren waarbij ook drie stages in het buitenland, eindigt in juni 2018 en kost ruim 5.300 euro.