AA Gent en Genk houden vast aan halvering punten

Door: redactie

21/02/17 - 06u09

AA Gent en Racing Genk willen de halvering van de punten behouden. © photo news.

In de raad van bestuur van de Pro League werden gisteren voorstellen besproken om de competitie vanaf 2018 te hervormen. Naast de voorstellen van een competitie met 12 + 12 clubs en play-offs in drie reeksen en één competitie met 20 clubs, kwamen nog andere ideeën op tafel. AA Gent wil liefst vasthouden aan de huidige competitieformule, maar kan zich wel mee achter een idee van Marc Coucke scharen. De preses van KV Oostende stelt een competitie met 14 + 10 clubs voor, waarbij de play-offs behouden blijven, Gent wil daarin meestappen.



Johan Timmermans wil liefst naar een reguliere competitie met 20 clubs, maar stelt een alternatief voor, gebaseerd op de huidige formule. In het voorstel van de voorzitter van KV Mechelen nemen de eerste 8 teams uit de reguliere competitie deel aan play-off 1, verdeeld over twee groepen van vier. De winnaars van beide poules zouden dan in één grote finale om de titel kunnen strijden.



Er is een breed draagvlak voor de afschaffing van de halvering van de punten, maar AA Gent en RC Genk willen die puntendeling behouden. Zolang er een meerderheid van 80% vereist is om een verandering door te voeren, lijkt alles compleet geblokkeerd te zitten. Mogelijk wordt een herziening van de vereiste meerderheid een punt op de agenda van de algemene vergadering van de Pro League op 20 maart.