Heel Europa trekt aan Tielemans: "We willen veel meer dan 17 miljoen"

NIELS VLEMINCKX

21/02/17 - 05u59

© belga.

Na zijn twee wereldgoals tegen KV Oostende barst de strijd om Youri Tielemans los, heviger dan ooit. De tiener van Anderlecht heeft aanbiedingen uit elke Europese topcompetitie. Wie hem wil, zal ver boven de 20 miljoen moeten gaan.

"We willen meer dan de 17 miljoen die Racing Genk voor Ndidi heeft gekregen. Véél meer." Het was geen toeval dat Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck uitgerekend gisteren die uitspraak deed tegenover de camera's van VTM. Na zijn twee fantastische goals van afgelopen weekend is Youri Tielemans meer dan ooit één van de meest gegeerde tieners in het wereldvoetbal. Geloof het of niet, maar de marktwaarde van Tielemans is na zijn goals tegen KV Oostende weer een flink stuk de hoogte in gegaan. Half Europa hing al aan de mouw van de 19-jarige Brusselaar, maar zijn prestatie van afgelopen weekend heeft ook andere clubs, bij wie de interesse op een waakvlammetje stond, weer alert gemaakt. Van Holsbeeck wakkert dat spel van vraag en aanbod maar al te graag aan.

Nog een jaar Anderlecht

Vandaar ook dat Van Holsbeeck verklaarde Tielemans, die nog een contract heeft tot 2020, graag ook na deze zomer bij Anderlecht te houden. "Als je op het einde van het seizoen kampioen wordt en zo de Champions League haalt, dan heb je een sportief plan wat je hem kan voorleggen. Dat is ook ons plan."



Op die manier legt paars-wit de bal in het kamp van de geïnteresseerde clubs. Die komen uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland én Spanje. Alleen: wie is er bereid om zoveel geld te betalen voor een talent uit de Belgische competitie dat nog alles te bewijzen heeft in het internationale voetbal?



Die vraag belooft van groot belang te worden in de onderhandelingen die er de komende weken en maanden aan zitten te komen. Tielemans wil niet per se naar de Barcelona's, Manchester City's of Bayern Münchens van deze wereld. De tiener geeft de voorkeur aan een Europese subtopper. Probleem: die hebben doorgaans niet de gewoonte om 20 miljoen of meer neer te leggen voor een jongen van 19.



Volgens zijn entourage is Tielemans daar op dit moment helemaal niet mee bezig. "Binnen afzienbare tijd gebeurt er iets in Youri's leven dat veel belangrijker is (de geboorte van zijn kind, red.)", zegt Peter Smeets, begeleider van het talent van Anderlecht. "En daarnaast ligt zijn focus helemaal op de titelstrijd. Dat zijn de enige dingen die op dit moment tellen voor Youri."